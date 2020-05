Apel EBA o wspólny front krajów UE w ochronie banków

Jego opinia może stać się tematem debaty, czy bogate kraje w Unii, np. Niemcy, powinny wspierać instytucje finansowe w krajach mających trudności, jak we Włoszech. Przyjęcie europejskiego podejścia we wspieraniu banków miałoby sens. Mogłoby to być w formie ostrożnościowego zasilenia kapitałowego w rodzaju programu TARP (Troubled Asset Relief Program, przyjętego w Stanach w czasie kryzysu finansowego 2007-9 r., który pozwolił zasilić system bankowy kilkudziesięcioma miliardami dolarów). Unijny fundusz odbudowy mógłby odegrać tu rolę — powiedział Campa Reuterowi w kilka dni po propozycji Niemiec i Francji utworzenia funduszu odbudowy 500 mld euro. Pomoc dostałyby banki o solidnych podstawach, które znalazły się w gorszej sytuacji z powodu pandemii.

Według EBA, europejskie banki zgromadziły ponad 430 mld euro rezerw w swym kapitale, co powinno wystarczyć z naddatkiem na pokrycie strat związanych ze spodziewanym wzrostem przeterminowanych wierzytelności (non-performing loans, NPL) zwłaszcza w sektorze gastronomii i w turystyce. Niektóre banki zwłaszcza w krajach bardziej dotkniętych pandemią (Włochy, Hiszpania) są w gorszej sytuacji niż w innych krajach.