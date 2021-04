Egipt: Zaginione "złote miasto" odnalezione

Odkopane w pobliżu Luksoru ruiny to dobrze zachowane mury i pomieszczenia, wypełnione narzędziami i przedmiotami codziennego użytku.

Wśród odkrytych budynków jest m.in. piekarnia, w niej piece i magazyn ceramiki. Odkryto też biżuterię, kolorowe naczynia ceramiczne, amulety ze skarabeuszami i cegły mułowe z pieczęciami Amenhotepa III.

To nie koniec. Naukowcy odnaleźli także wykute w skale schody, które prowadzą do grupy grobowców - podobna konstrukcję odkryto już wcześniej w Dolinie Królów.

Zaginione "złote miasto" rozkwitło pod panowaniem faraona Amenhotepa III 3 tys. lat temu, Faraon objął we władanie imperium, które rozciągało się od rzeki Eufrat we współczesnym Iraku i Syrii do Sudanu. Rządził przez prawie cztery dekady, a jego panowanie znane jest z bogactwa i wielkości pomników, w tym Kolosów Memnona - dwóch masywnych kamiennych posągów w pobliżu Luksoru, które przedstawiają Amenhotepa i jego żonę Tiye. Faraon zmarł ok. 1354 r.p.n.e.

Miasto rozwijało się wciąż pod panowaniem kolejnych władców, Tutenchamona i faraona Aj, władcami XVIII dynastii.

Ruin "złotego miasta" przez ostatnie dziesięciolecia szukało wiele międzynarodowych ekip archeologów. Udało się to dopiero egipskim archeologom, którymi kierował dr Zahi Hawass, były minister starożytności.

Po latach niestabilności politycznej po arabskiej wiośnie w 2011 r., która zadała poważny cios przemysłowi turystycznemu Egiptu, kraj ten stara się przyciągnąć turystów, w szczególności poprzez promowanie swojego starożytnego dziedzictwa.



W zeszłym tygodniu przez Kair przeszła "Złota Parada faraonów" - zmumifikowane szczątki 18 starożytnych królów i czterech królowych przetransportowano przez Kair z kultowego Muzeum Egipskiego do nowego Narodowego Muzeum Cywilizacji Egiptu.



Wśród 22 ciał znajdowały się ciała Amenhotepa III i jego żony królowej Tiye.