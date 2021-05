Egzamin radcowski i adwokacki 2021: covidowy maraton już za przyszłymi adwokatami i radcami

Drugi rok z rzędu prawnicze egzaminy zawodowe odbyły się w reżimie sanitarnym. Do adwokackiego dopuszczono 1788 osób, do radcowskiego 2550.

– Zdało około 80 proc. kandydatów. To nieco mniej niż w latach poprzednich. Wynikało to przede wszystkim ze zmiany terminu egzaminu o kilka miesięcy. Z egzaminem zawodowym jest jak z olimpiadą – przygotowujemy najwyższą formę na określony moment, jego przesuwanie to stres, niepokój, utrudnienie przygotowań i dopasowanie ich do pracy zawodowej – dodaje.