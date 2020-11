Michał Szułdrzyński: W poszukiwaniu kompromisu

Jeśli liderzy parlamentarnych ugrupowań nie znajdą drogi wyjścia z kryzysu, mogą zostać przezeń zmieceni. Wszyscy. Zarówno ci z prawicy, jak i z opozycji.

Co łączy Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina, Borysa Budkę, Zbigniewa Ziobrę i Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk? Surowe oceny ich zachowania w ostatnich dniach wynikające z badania IBRiS. Żadna z tych osób nie została dobrze oceniona przez więcej niż 15 proc. ankietowanych. Poniżej dalsza część artykułu

Jedna interpretacja narzuca się sama – trwające właśnie protesty nie służą dobrym ocenom zachowania establishmentu parlamentarnego. Trwający bunt, będący w dużej mierze buntem pokoleniowym, jest wobec większości liderów partyjnych bezlitosny. Owszem, jest wymierzony głównie w liderów partii rządzącej – wyniki Ziobry, Gowina i Kaczyńskiego są tu jasnym sygnałem. Tym bardziej że odsetek źle oceniających ich działania jest potężny. Nieźle wypada Władysław Kosiniak-Kamysz, który nigdy nie ulegał radykalnym ciągotom i to dziś procentuje. Tylko 15 proc. ankietowanych źle ocenia Hołownię, 20 proc. neutralnie. To może być sygnał, że Polacy sporą nadzieję pokładają w politykach nieutożsamianych jeszcze z establishmentem. Bez względu na to, czy chodzi o stronę prawą czy lewą.

Zwraca uwagę również to, że dwóch reprezentantów obozu władzy – Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego – dobrze ocenia ok. 32 proc. badanych. Premiera źle ocenia 44 proc., a prezydenta 34 proc. Pewnie nie o takich wynikach obaj marzyli, ale też nieźle oddaje to ich ostatnie posunięcia. Premier wypowiadał się o obecnym kryzysie inaczej niż pisowskie jastrzębie. Odwoływał się do odpowiedzialności i solidarności międzypokoleniowej, starał się rozwiązywać równocześnie kryzys koronawirusowy oraz ten wywołany orzeczeniem TK. Również ton Dudy znacznie różnił się od tego, co mówił Kaczyński. I wiele wskazuje na to, że właśnie ci dwaj politycy przekonali partię rządzącą do poszukiwania kompromisu, jakim ma być złożona w Sejmie przez prezydenta nowelizacja ustawy antyaborcyjnej. Ostra retoryka Kaczyńskiego czy jego klakierów okazuje się grą na rzecz utwardzenia najtrwardszego elektoratu, ale to Duda z Morawieckim publicznie sformułowali tzw. exit scenario.

Inicjatywa Dudy z pewnością nikogo nie uszczęśliwi. Dla środowisk pro-life będzie nie do zaakceptowania ze względu na to, że przewiduje przerwanie ciąży w przypadku, gdy wiedza medyczna nie jest w stanie uratować dziecka. Z kolei środowiska lewicowe zerwanie dotychczasowego kompromisu uznały za casus belli o pełną legalizację aborcji na życzenie.