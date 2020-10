Weto w unijnej polityce zagranicznej jest potrzebne

Po tygodniach blokady na szczycie przywódców w ostatni piątek UE doszła w końcu do jednomyślności w sprawie sankcji wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu odpowiedzialnych za fałszowanie wyborów i represje wobec protestujących. Na liście jest 40 nazwisk osób, którym zakazuje się wjazdu na teren UE i zamraża aktywa posiadane w Unii. Uzgodnienia trwały wiele tygodni, i żeby uzyskać jednomyślność, nie wystarczyły spotkania ambasadorów czy ministrów spraw zagranicznych. Na przeszkodzie stał Cypr, częściowo popierany przez Grecję. Co prawda w sprawie Białorusi zgadzał się z resztą Unii, ale chciał wykorzystać okazję i zmusić innych do zgody na sankcje wobec Turcji za odwierty na Morzu Śródziemnym, których celem jest zawłaszczenie złóż gazu. Ponieważ w sprawach zagranicznych obowiązuje jednomyślność, czasem dochodzi do tego typu szantaży.

Ostatecznie w Brukseli osiągnięto kompromis akceptowalny dla wszystkich. Uzgodniono sankcje w sprawie Białorusi w zamian za zaostrzenie tonu wobec Turcji. Cypr i Grecja są zadowolone, bo we wnioskach ze szczytu znalazła się groźba sankcji w sytuacji, gdy Turcja nie zaprzestanie jednostronnych działań naruszających suwerenność Cypru. Ale jednocześnie usatysfakcjonowani są ci, którzy – jak Niemcy – nawoływali do umiaru w dyskusji z Turcją. Bo dokument apeluje do Ankary o pokojowe rozwiązywanie sporów i obiecuje w zamian unowocześnienie łączącej obie strony unii celnej.