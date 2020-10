Dąbrowska: Tylko władza nie powinna myć rąk

Wszystko wskazuje na to, że stoimy w obliczu kolejnego ostrego ataku koronawirusa. To dzieje się już, na naszych oczach. Nie tylko w Polsce. Czy dzięki wcześniejszym doświadczeniom z pandemią jesteśmy teraz mądrzejsi?

Na ulicach, w sklepach i restauracjach panuje dość przerażająca beztroska. W dużych miastach odbywają się koncerty, imprezy w klubach, wielkie wesela, zawody sportowe i inne zgromadzenia. Najgorsze nie jest jednak to, że się odbywają, tylko to, że reguły, zgodnie z którymi jest to możliwe, są całkowicie niejasne. I wygląda na to, że „swoje" wyrwał tylko ten, czyje interesy wydały się rządzącym ważniejsze.