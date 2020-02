Jacek Nizinkiewicz: Femme fatale Andrzeja Dudy

Wybory prezydenckie miały być dla Andrzeja Dudy czystą formalnością. W PiS liczono, że rozstrzygną się na jego korzyść już w pierwszej turze. Szanse na to są niewielkie. Urzędujący prezydent wciąż prowadzi w sondażach, ale jego przewaga nad konkurentami topnieje.

Gdy kwestia zachowania niewygodnej dla PiS posłanki wciąż rozpalała Polaków, pojawiła się kolejna femme fatale prezydenta. Zamiast sukcesów Dudy i jego kampanii głównym tematem politycznym stała się kwestia kierującej nią mec. Jolanty Turczynowicz-Kieryłło. Mecenas przyćmiła prezydenta. I to nie jest dobra wiadomość dla Dudy. Swoje urzędowanie Turczynowicz-Kieryłło rozpoczęła od słów: „Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa". Wypowiedź ta, w kontekście planów władzy, która chce zmian w mediach prywatnych, zabrzmiała niczym groźba z obozu Dudy. Teraz pani mecenas musi się tłumaczyć z ugryzienia w 2018 r. mężczyzny, który oskarżył ją o łamanie ciszy wyborczej.