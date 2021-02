Jerzy Haszczyński: Cięcia na kawałki dysydentów już raczej nie tolerujemy

Rozliczanie dotyczy odpowiedzialnych za zabójstwo w 2018 roku saudyjskiego dysydenta Dżamala Chaszukdżiego, którego specjalne komando zwabiło do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, a tam pocięło na kawałki piłą sekcyjną.

Pozornie nie jest ono dotkliwe. Sankcje dotyczą wyłącznie niewpuszczania na teren USA. Amerykański Departament Stanu nazwał ten zakaz wydawania wiz „Khashoggi ban”, od angielskojęzycznej wersji nazwiska zamordowanego dysydenta. Ban mogą dostać też przedstawiciele innych reżimów, które polują za granicą na dysydentów i prześladują dziennikarzy (Chaszukdżi publikował w „Washington Post”, schronił się w Ameryce). Na razie sankcje obejmują kilkudziesięciu Saudyjczyków.

Wśród ukaranych nie ma Mohameda bin Salmana, księcia koronnego (zwanego w skrócie MBS) - co wywołało rozczarowanie obrońców praw człowieka, którzy są pewni, że to on zlecił zabicie.

Administracja Joe Bidena też jest tego pewna. Bo ujawniła raport wywiadu, z którego wynika, że MBS jest współwinny śmierci dysydenta. Na dodatek sam prezydent Biden nie zamierza się kontaktować z księciem, rozmawiał natomiast z jego ojcem, królem Salmanem, który jest człowiekiem starej daty, dosłownie, bo ma 85 lat, i w przenośni (bo nie zmierza do radykalnych zmian politycznych, jak MBS, wstrzymuje się przed oficjalnym uznaniem Izraela i odcięciem od kwestii palestyńskiej).

Wszystko wskazuje na to, że Mohamed bin Salman nie zostanie usunięty z pierwszego miejsca na liście dziedziców tronu saudyjskiego, w niedługim czasie go obejmie. A ma zaledwie 35 lat. Ujawnienie raportu wywiadu może więc mieć długofalowe konsekwencje, dla sojuszu amerykańsko-saudyjskiego i polityki na Bliskim Wschodzie. W tym dla kluczowej rozgrywki: między szyickim Iranem a sunnickimi monarchiami i Izraelem.

Monarchie z Półwyspu Arabskiego i Izrael wciąż obawiają się, że Biden zrealizuje swoje zapowiedzi i Ameryka wróci do porozumienia atomowego z Iranem, które kilka lat temu porzucił Donald Trump, uniemożliwiając jego realizację (wznowienie dużych interesów z Islamską Republiką) także innym państwom Zachodu.

Wrócić nie jest łatwo, bo ajatollahowie stawiają warunki, nawet szantażują: blokowaniem dostępu do irańskich instalacji atomowych dla międzynarodowych inspektorów oraz organizując operacje militarne w sąsiednich krajach. Na te drugie Biden zareagował ostrzałem związanych z Iranem szyickich ugrupowań militarnych na pograniczu Syrii i Iraku. To jego pierwszy rozkaz militarnego ataku, co ma swoją wymowę. Atak był jednak łagodny w skutkach, miał charakter ostrzegawczy.

Biden pogroził Iranowi, ale, jak wszystko wskazuje, nie zrezygnował z wyciągnięcia tego kraju z izolacji. Ten przekaz nabrał szczególnej wagi kilkanaście godzin później, gdy zaczęło się rozliczanie Arabii Saudyjskiej.