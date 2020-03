Zuzanna Dąbrowska: Czy prezydenta wybierze koronawirus?

Faktem jest, że trudno pewnie byłoby znaleźć polityka, który mając największe szanse na wybór, dobrowolnie odraczałby rozstrzygnięcie. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że gdyby liderem sondaży była kandydatka KO, albo kandydat PSL, czy Lewicy - ich upór w dążeniu do późniejszego terminu głosowania byłby znacznie mniejszy.

Co więc powinien zrobić Andrzej Duda? Jak najszybciej, w sposób jak najbardziej transparentny i umotywowany konstytucyjnie, przełożyć wybory na jesień. Wezwania opozycji nie mają tu nic do rzeczy (zresztą i tak prezydent do tej pory niespecjalnie się nimi przejmował) - politycy działają w zgodzie z własnym interesem, tak było, jest i pewnie będzie. I właśnie dlatego prezydent powinien - zgodnie z własnym interesem - zrezygnować z majowej daty.