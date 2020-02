Kacprzak: Ścigany Marian Banaś: plan C czy już D

Zdaniem pełnomocnika Banasia, nie ma podstaw faktycznych i prawnych do przeszukania z uwagi na treść protokołu kontroli Mariana Banasia sporządzonego przez CBA (dokładnie zgromadzonego w tej sprawie bogatego materiału - od przelewów na kontach po umowy i akty notarialne). Niedopuszczalne jest także, według pełnomocnika przeszukanie mieszkania prezesa NIK bo chroni je immunitet.

Czy tak jest w rzeczywistości? Art. 206 Konstytucji gwarantuje prezesowi NIK ochronę (immunitet) mówi jednak wyłącznie o tym, że nie może on być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności (nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania). Immunitet nie pozwala więc postawić mu zarzutów bez zgody Sejmu, ale nie wyłącza jego majątku - urządzeń elektronicznych czy mieszkań z innych czynności wykonywanych przez organy ścigania na etapie śledztwa.

Oczywiście sytuacja jest wyjątkowa - mamy bowiem do czynienia z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, na którym nie ciążą żadne formalne zarzuty a politycy PiS, którzy wynieśli go na to stanowisko, dziś chcą się go pozbyć. Konflikt z PiS dodatkowo go od obozu rządzącego uniezależnił co widzimy w ujawnianych przez NIK krytycznych raportach z kontroli - sztandarowego programu „Praca dla więźnia” czy słabe wyniki z zabezpieczeń majątkowych przestępców. To również może się nie podobać partii, która nie daje nic za darmo.

Marian Banaś ogłaszając, że zostaje na stanowisku mimo nacisków ze strony PiS powiedział, że stał się przedmiotem brudnej politycznej walki. Dodał, że się jej nie boi i jest spokojny o wyniki prokuratorskiego śledztwa. Nie może się więc dziwić, że organy ścigania robią to co do nich należy według zasady, że wszyscy jesteśmy wobec prawa równi.

Trudno nie zobaczyć jednak czegoś więcej niż tylko działania prokuratury mieszczące się w kodeksie postępowania karnego. Plan B usunięcia Banasia ze stanowiska (zmiany w Konstytucji, które pozwolą go zdymisjonować bez skazującego wyroku) o którym mówił premier Morawiecki nie wypalił. Miał być rozpatrywany również plan C -nowelizacja ustawy o NIK, która pozwala zawiesić prezesa Izby po postawieniu mu zarzutów w sprawie karnej na wniosek prokuratora krajowego.

Trzepanie szuflad i szaf, kopiowanie treści laptopa i telefonu przez funkcjonariuszy CBA może być dla Mariana Banasia czymś szokującym. Jeden z jego znajomych dywaguje, że nie zdziwiłby się gdyby w tej sytuacji „to Marian odpalił plan D na siebie i podał się do dymisji”.

Nieprawdą jest informacja Onetu jakoby zatrzymany został syn Mariana Banasia, Jakub.