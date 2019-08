Kolanko: W Sejmie kurs na odwilż Fotorzepa, Jerzy Dudek

Nie będzie rewolucji, ale w Sejmie szykują się pewne zmiany. To wniosek z pierwszych dni urzędowania nowej marszałek Sejmu, Elżbiety Witek. Można spodziewać się, że kilka rzeczy które stały się symboliczne dla byłego już marszałka Marka Kuchcińskiego znikną z krajobrazu Sejmu. I to dosłownie. Ostatnie dwa miesiące tej kadencji będą stały pod znakiem odwilży. Na pewno też zmieni się styl urzędowania, bo nie ma co spodziewać się - jak wynika z naszych rozmów - że nowa marszałek będzie korzystać z lotów samolotem (nawet rejsowym) poza oficjalnymi podróżami zagranicznymi.