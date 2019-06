Falenta już w Polsce. Trafi do zakładu karnego

Zatrzymany w kwietniu w Hiszpanii Marek Falenta został już przetransportowany do Polski - poinformowała Komenda Główna Policji.

Falenta w 2016 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 2,5 roku więzienia za zlecenie kelnerom nagrywania rozmów polityków i biznesmenów w warszawskich restauracjach. Później bez powodzenia starał się o odroczenie wykonania kary między innymi ze względu na stan zdrowia. 31 stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok w jego sprawie.

Falenta miał stawić się w więzieniu 1 lutego. Nie stawił się - i od tego czasu był poszukiwany przez policję. W marcu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o wydaniu za Falentą listu gończego. 28 marca na wniosek policji sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania Falenty.

W piątek o 17.00 policja podała na Twitterze, że Falenta został wydany Polsce i przetransportowano go do kraju. "Polscy policjanci wcześniej ustalili, gdzie skazany ukrywał się, wspólnie z policjantami hiszpańskimi zatrzymali go i po wyrażeniu zgody przez sąd hiszpański w konwoju z innymi pospolitymi przestępcami sprowadzili do kraju" - poinformowała Komenda Główna.

Falenta ma teraz trafić do zakładu karnego.