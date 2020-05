Tarcza antykryzysowa: kiedy gmina może zaniechać dochodzenia czynszu od firm?

- W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy wynajmujący od gminy lokale występują o zaniechanie dochodzenia od nich niezapłaconego czynszu. Czy do czasu wydania uchwały przez radę gminy, wójt musi wydać zarządzenie, w którym określi procedurę rozpatrywania tych wniosków? Jak udokumentować odstąpienie od dochodzenia należności?

Ustawodawca w tarczy antykryzysowej 1.0 (dalej „specustawa koronawirusowa" – patrz podstawa prawna) upoważnił wójta do odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przed podjęciem formalnej uchwały przez radę gminy. Wójt nie musi wydawać zarządzenia regulującego tryb udzielania ulg. Ani ustawa o samorządzie gminnym ani specustawa koronawirusowa nie formułują takiego obowiązku. Dla przypomnienia: wójt w formie zarządzenia określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego. Forma ta wynika z jego uprawnień, jako kierownika urzędu - zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Z pragmatycznych względów, wójt jednak powinien (zarządzeniem) określić podział pracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu czy poszczególnymi osobami. Z zastosowaniem ulg wiąże się bowiem wiele obowiązków. To nie tylko np. zebranie całej dokumentacji (w tym od wnioskodawcy), przygotowanie porozumienia w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności.