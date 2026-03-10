W Katowicach o strategiach na zdrowie przyszłości: gdzie leżą granice wytrzymałości systemu, jakie są praktyczne rozwiązania

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PTWP
Katowicki kongres to najważniejsze i największe spotkanie z udziałem ekspertów, którzy reprezentują każdą grupę zawodową wpływającą na kształt systemu.
Program tegorocznej edycji koncentruje się na najpoważniejszych wyzwaniach dla ochrony zdrowia, wymagających praktycznych odpowiedzi – presji demograficznej, napięciach finansowych, tempie rozwoju technologii oraz rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa w niestabilnym otoczeniu geopolitycznym. Mocnym akcentem programu będzie zdrowie psychiczne oraz oddanie głosu młodym i pacjentom. Ważną osią HCC 2026 będzie przełożenie diagnoz i rekomendacji na rozwiązania, które da się wdrażać w systemie, instytucjach oraz w codziennej pracy placówek: obok debat strategicznych zaplanowano sesje warsztatowe, okrągłe stoły i formuły nastawione na networking i wymianę doświadczeń.
Na liście prelegentów są uznane osobistości reprezentujące różne perspektywy systemu, na czele z Jolantą Sobierańską-Grendą, ministrą zdrowia.
XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie przestrzenią uhonorowania osób i instytucji pracujących na rzecz lepszej przyszłości ochrony zdrowia. Redakcja Rynku Zdrowia po raz czwarty przyzna wyróżnienie Kobieta Rynku Zdrowia, doceniając liderki, których praca realnie wpływa na system i doświadczenia pacjentów.
Rozstrzygnięty zostanie również konkurs Zdrowy Samorząd dla gmin, miast, powiatów i województw inwestujących w profilaktykę, edukację zdrowotną oraz lokalne programy prozdrowotne.
Trzecim wydarzeniem towarzyszącym będzie wręczenie nagrody Animus Fortis Mężny Duch, ustanowionej przez dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka.
Kongres co roku gromadzi uczestników z całego ekosystemu: praktyków medycyny, ekspertów zdrowia publicznego, administrację i samorządy, naukę, biznes oraz organizacje pacjenckie.
W poprzedniej edycji w HCC wzięło udział ponad 4600 osób, w tym 3000 stacjonarnie. Wszyscy potwierdzeni prelegenci dostępni są na stronie wydarzenia.
„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia
Rejestracja uczestników katowickiego kongresu trwa do 11 marca 2026 r., do godz. 15.00, i odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://hccongress.pl
