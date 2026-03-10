Reklama

W Katowicach o strategiach na zdrowie przyszłości: gdzie leżą granice wytrzymałości systemu, jakie są praktyczne rozwiązania

W dniach 12–13 marca 2026 r. Katowice staną się centrum debaty o przyszłości systemu ochrony zdrowia. Właśnie temu będzie poświęcony XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych, organizowany pod hasłem „Nowe strategie dla zdrowia. Czas na redefinicję celów i wyzwań”.

Publikacja: 10.03.2026 00:00

rp.pl

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PTWP

Katowicki kongres to najważniejsze i największe spotkanie z udziałem ekspertów, którzy reprezentują każdą grupę zawodową wpływającą na kształt systemu.

Program tegorocznej edycji koncentruje się na najpoważniejszych wyzwaniach dla ochrony zdrowia, wymagających praktycznych odpowiedzi – presji demograficznej, napięciach finansowych, tempie rozwoju technologii oraz rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa w niestabilnym otoczeniu geopolitycznym. Mocnym akcentem programu będzie zdrowie psychiczne oraz oddanie głosu młodym i pacjentom. Ważną osią HCC 2026 będzie przełożenie diagnoz i rekomendacji na rozwiązania, które da się wdrażać w systemie, instytucjach oraz w codziennej pracy placówek: obok debat strategicznych zaplanowano sesje warsztatowe, okrągłe stoły i formuły nastawione na networking i wymianę doświadczeń.

Na liście prelegentów są uznane osobistości reprezentujące różne perspektywy systemu, na czele z Jolantą Sobierańską-Grendą, ministrą zdrowia.

XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie przestrzenią uhonorowania osób i instytucji pracujących na rzecz lepszej przyszłości ochrony zdrowia. Redakcja Rynku Zdrowia po raz czwarty przyzna wyróżnienie Kobieta Rynku Zdrowia, doceniając liderki, których praca realnie wpływa na system i doświadczenia pacjentów.

Reklama
Reklama

Rozstrzygnięty zostanie również konkurs Zdrowy Samorząd dla gmin, miast, powiatów i województw inwestujących w profilaktykę, edukację zdrowotną oraz lokalne programy prozdrowotne.

Trzecim wydarzeniem towarzyszącym będzie wręczenie nagrody Animus Fortis Mężny Duch, ustanowionej przez dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka.

Kongres co roku gromadzi uczestników z całego ekosystemu: praktyków medycyny, ekspertów zdrowia publicznego, administrację i samorządy, naukę, biznes oraz organizacje pacjenckie.

W poprzedniej edycji w HCC wzięło udział ponad 4600 osób, w tym 3000 stacjonarnie. Wszyscy potwierdzeni prelegenci dostępni są na stronie wydarzenia.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Rejestracja uczestników katowickiego kongresu trwa do 11 marca 2026 r., do godz. 15.00, i odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://hccongress.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Cukrzyca i nadciśnienie mogą mieć wspólne genetyczne podłoże
Zdrowie
Ważne ustalenia ws. cukrzycy. Są wyniki nowych badań
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Ekspert wyjaśnia, czy kawa jest szkodliwa
Zdrowie
Naukowcy obalili powszechny mit. "Zmniejsza stan zapalny i ryzyko zgonu"
Ewa Kempisty-Jeznach: Kobieta w stresie często szuka zrozumienia i wsparcia, czyli sięga po mechaniz
Zdrowie
Ewa Kempisty-Jeznach: Kobiety są zwyciężczyniami walki ze stresem
Wysoko przetworzona żywność może wywoływać problemy behawioralne u dzieci - twierdzą naukowcy
Zdrowie
Zła dieta wywołuje lęk u dziecka? Tych pokarmów trzeba unikać
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama