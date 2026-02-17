Reklama

Odraczanie szczepień noworodków przeciw gruźlicy. Jak radzą sobie szpitale?

Pojawiły się dwie propozycje dotyczące szczepień uzupełniających przeciw gruźlicy – dowiedział się Rynek Zdrowia. Jednak wobec tego, że cały czas brak jest rozwiązań systemowych w tym zakresie, serwis sprawdził, jak w tej sytuacji radzą sobie szpitale.

Publikacja: 17.02.2026 12:11

Cały czas brak systemowego rozwiązania dotyczącego szczepień uzupełniających przeciw gruźlicy

Cały czas brak systemowego rozwiązania dotyczącego szczepień uzupełniających przeciw gruźlicy

Foto: oatawa / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Mowa o szczepieniach uzupełniających przeciw gruźlicy u tych noworodków, których rodzice postanowią odroczyć podanie preparatu do czasu uzyskania wyniku badania przesiewowego w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Choroba ta stanowi bowiem przeciwwskazanie do podania szczepionki.

Szpital czy POZ: Gdzie odbywają się szczepienia uzupełniające przeciw gruźlicy?

Według nieoficjalnych informacji Rynku Zdrowia, dyskutowane są dwie propozycje. Pierwsza z nich dotyczy tworzenia sieci punktów szczepień uzupełniających przy poradniach, natomiast druga – pozostawienie szczepień na oddziałach szpitalnych.

Czytaj więcej

Nowi pacjenci szybciej u lekarza. Jak NFZ udało się zmniejszyć kolejki?
Ochrona zdrowia
Nowi pacjenci szybciej u lekarza. Jak NFZ udało się zmniejszyć kolejki?

W związku ze sprawą szpitale praktykują różne rozwiązania, ustalił Rynek Zdrowia. Jedne szczepią noworodki po wypisie, a inne kierują do przychodni POZ. To drugie rozwiązanie praktykują m.in. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Szpital Śląski w Cieszynie i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach. Natomiast Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przygotowuje się do uruchomienia punktu szczepień dla noworodków.

Przedstawiciele POZ, z którymi rozmawiał Rynek Zdrowia, podkreślają z kolei, że Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało ścieżki postępowania, a personelowi brakuje doświadczenia w podawaniu preparatów przeciw gruźlicy.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: Rodzice ryzykują, że wpadną w lukę systemową. Sprawdziliśmy, jak wygląda odraczanie szczepień

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Gruźlica Szczepionki szpitale szczepienia
Rzecznik Praw Pacjenta zapowiedział, że planowane jest objęciem funduszem kompensacyjnym także zdarz
Zdrowie
Więcej pacjentów z szansą na odszkodowanie z pominięciem sądu. Zapowiedź zmian
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Podczas zmiany czasu z zimowego na letni śpimy o godzinę krócej.
Zdrowie
Zmiana czasu na letni 2026. Tej nocy będziemy spać krócej
Tomasz Maciejewski
Zdrowie
Wiceminister zdrowia dla „Rzeczpospolitej”: Na oddziale muszą być minimum dwa porody dziennie
Post przerywany kontra zwykła dieta. Naukowcy sprawdzili, co działa lepiej
Zdrowie
Post przerywany kontra zwykła dieta. Naukowcy sprawdzili, co działa lepiej
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama