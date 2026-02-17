Cały czas brak systemowego rozwiązania dotyczącego szczepień uzupełniających przeciw gruźlicy
Mowa o szczepieniach uzupełniających przeciw gruźlicy u tych noworodków, których rodzice postanowią odroczyć podanie preparatu do czasu uzyskania wyniku badania przesiewowego w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Choroba ta stanowi bowiem przeciwwskazanie do podania szczepionki.
Według nieoficjalnych informacji Rynku Zdrowia, dyskutowane są dwie propozycje. Pierwsza z nich dotyczy tworzenia sieci punktów szczepień uzupełniających przy poradniach, natomiast druga – pozostawienie szczepień na oddziałach szpitalnych.
W związku ze sprawą szpitale praktykują różne rozwiązania, ustalił Rynek Zdrowia. Jedne szczepią noworodki po wypisie, a inne kierują do przychodni POZ. To drugie rozwiązanie praktykują m.in. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Szpital Śląski w Cieszynie i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach. Natomiast Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przygotowuje się do uruchomienia punktu szczepień dla noworodków.
Przedstawiciele POZ, z którymi rozmawiał Rynek Zdrowia, podkreślają z kolei, że Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało ścieżki postępowania, a personelowi brakuje doświadczenia w podawaniu preparatów przeciw gruźlicy.
