Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym był przedmiotem debaty podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W środę o dalszych losach ustawy ma zdecydować Senat. Senaccy legislatorzy rekomendowali wprowadzenie do niej poprawek.

Kontrowersje wokół ustawy o zawodzie psychologa. Czego dotyczą wątpliwości?

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, najbardziej sporny punkt stanowi kwestia wykreślenia psychoterapii z katalogu świadczeń psychologicznych. Zgodnie z założeniami ma to wyznaczyć granice między zawodem psychologa i psychoterapeuty. Jednym z argumentów przeciwników jest fakt, że dla osób, które posiadają kwalifikacje psychologa klinicznego, może to oznaczać konieczność dodatkowego kształcenia w kierunku psychoterapii.

Kontrowersje budzi także zapis dotyczący możliwości podejmowania działań z zakresu pomocy psychologicznej przez osoby niebędące psychologami, który ma ograniczyć chaos prawny.

„Mamy szereg ustaw, na czele z ustawą o wspieraniu rodziny, gdzie jest napisane wprost, że do zadań asystenta rodziny należy w szczególności udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Z drugiej strony w ustawie o wykonywaniu zawodu psychologa mamy przepis, który traktuje o tym, że wykonywanie świadczeń psychologicznych bez wpisu do rejestru skutkuje odpowiedzialnością karną” – mówił podczas posiedzenia senackiej komisji Karol Perkowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.