Kto może udzielać pomocy psychologicznej? Spór wokół ustawy

W Senacie procedowana jest ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym. Nowe przepisy mają uporządkować zasady uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu i wzmocnić bezpieczeństwo osób korzystających z pomocy psychologicznej. Budzą jednak spore emocje. Sprawie przyjrzał się portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 21.01.2026 14:16

Senat zajmuje się projektem ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym był przedmiotem debaty podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W środę o dalszych losach ustawy ma zdecydować Senat. Senaccy legislatorzy rekomendowali wprowadzenie do niej poprawek.

Kontrowersje wokół ustawy o zawodzie psychologa. Czego dotyczą wątpliwości?

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, najbardziej sporny punkt stanowi kwestia wykreślenia psychoterapii z katalogu świadczeń psychologicznych. Zgodnie z założeniami ma to wyznaczyć granice między zawodem psychologa i psychoterapeuty. Jednym z argumentów przeciwników jest fakt, że dla osób, które posiadają kwalifikacje psychologa klinicznego, może to oznaczać konieczność dodatkowego kształcenia w kierunku psychoterapii.

Kontrowersje budzi także zapis dotyczący możliwości podejmowania działań z zakresu pomocy psychologicznej przez osoby niebędące psychologami, który ma ograniczyć chaos prawny. 

Prof. Woźny: Brak wysłuchania pacjentów prowadzi do skandalicznych skutków
Plus Minus
Prof. Woźny: Brak wysłuchania pacjentów prowadzi do skandalicznych skutków

„Mamy szereg ustaw, na czele z ustawą o wspieraniu rodziny, gdzie jest napisane wprost, że do zadań asystenta rodziny należy w szczególności udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Z drugiej strony w ustawie o wykonywaniu zawodu psychologa mamy przepis, który traktuje o tym, że wykonywanie świadczeń psychologicznych bez wpisu do rejestru skutkuje odpowiedzialnością karną” – mówił podczas posiedzenia senackiej komisji Karol Perkowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Przedstawiciele środowiska psychologów zaproponowali, by wsparcie udzielane przez osoby nieposiadające wykształcenia w tym zakresie określić terminem pomocy przedpsychologicznej. 

Ustawa o psychologach w Senacie. Nowy spór? Monopol na świadczenia kontra pracownicy socjalni

Źródło: rp.pl

Zdrowie Ustawy Psychologia psycholog
e-Wydanie
