Skażenie na południu Polski. GIS: tego nie pić, nie jeść, zutylizować

„Śledzimy stan wodociągów. Tam, gdzie ujęcia zostały skażone, woda jest odcinana. Wtedy jedynie zdatna do picia jest woda w butelkach lub przywożona w cysternach. W trakcie powodzi absolutnie nie powinniśmy korzystać z wody ze studni. Odradzamy samodzielne uzdatnianie wody.” - przekazało na X Ministerstwo Zdrowia.

Reklama

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed skażoną wodą na terenach zalanych przez powódź oraz żywnością, która miała z taką wodą kontakt.

"Na terenach dotkniętych powodzią mogą wystąpić problemy z dostępem do wody pitnej. Najlepiej korzystać z wody butelkowanej. Woda kranowa może nie nadawać do spożycia albo może być zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu. Woda z zalanych prywatnych studni nie nadaje się do spożycia. Po ustąpieniu powodzi, konieczna będzie dezynfekcja studni i badania wody. Szczegółowe instrukcje oczyszczania studni po powodzi będą dostępne w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych." - informował w poniedziałek GIS.

Nie spożywać jedzenia z powodzi, nawet jeśli było w opakowaniach

Szef GIS dr Paweł Grzesiowski ostrzega, że „kontakt z wodą powodziową niesie zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt”, ale dotyczy to także żywności.

- Wszelką żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, trzeba zutylizować – poinformował dr Paweł Grzesiowski, szef GIS. Dotyczy to także żywności w puszkach i opakowaniach foliowych, napojów i wody w butelkach, a także towarów, która znajdowały się w zalanych sklepach. Dr Grzesiowski wezwał też do utylizacji żywności w zalanych magazynach i restauracjach.