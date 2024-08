Kontrole zwolnień lekarskich do zmiany. Będzie rządowy projekt

Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakładają one wprowadzenie kompleksowej i jednolitej regulacji dotyczącej zasad i trybu wydawania orzeczeń dla celów ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych wypłat należących do właściwości ZUS. Jednocześnie poprawione zostaną przepisy dotyczące kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.

Zatrudnianie lekarzy orzekających ZUS

Zmianie mają ulec też zasady zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji, które są wymagane od lekarzy orzekających w ZUS. W jaki sposób? Planowane jest wprowadzenie elastycznych form współpracy. Lekarze orzecznicy będą mogli według wyboru wykonywać obowiązki na podstawie umowy o pracę albo cywilnoprawnej. Jednocześnie przyjęto założenie, że osoby realizujące zadania związane z nadzorem nad wydawaniem orzeczeń, będą zatrudniane wyłącznie na etacie.

Zmienią się też zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego lekarzy orzecznictwa lekarskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Będą one ustalane na podobnych zasadach, jakie mają zastosowanie do niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt przewiduje też, że do wydawania orzeczeń w pierwszej instancji można będzie zatrudniać lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny oraz medyków wykonujących czynnie zawód co najmniej pięć lat. Rząd zapewnia, że jednocześnie będą funkcjonowały mechanizmy gwarantujące właściwą jakość wydawanych orzeczeń. W ten sposób ma zostać zwiększony stan zatrudnienia lekarzy orzekających w ZUS.

Proponuje się też, aby w sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w przypadkach związanych z narządem ruchu orzeczenia mogły być wydawane przez fizjoterapeutów, a w przypadkach, w których ustala się niezdolność do samodzielnej egzystencji - przez pielęgniarki i pielęgniarzy.