Przypomnijmy, na co może liczyć pacjentka, która potrzebuje takiej tabletki, a nie może lub nie chce iść po receptę do lekarza. Wystarczy odwiedzić jedną z aptek na mapie NFZ i poprosić o antykoncepcję awaryjną. Farmaceuta zaprosi pacjentkę do osobnego pomieszczenia i przeprowadzi z nią rozmowę, aby ustalić, czy wydanie medykamentu jest uzasadnione i bezpieczne. Jeśli po przeprowadzonym wywiadzie uzna, że tak, to omówi zasady jego przyjęcia oraz odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości pacjentki. Następnie wystawi receptę, aby pacjentka od razu mogła kupić tabletkę "dzień po".

Recepta farmaceutyczna na środek antykoncepcji awaryjnej ma być dla pacjentki bezpłatna. Za jej wystawianie (a także samo przeprowadzenie wywiadu) zapłaci NFZ. Po kolejną tabletkę "dzień po" pacjentka będzie mogła przyjść najwcześniej po 30 dniach.

Mapa z lokalizacją aptek, które biorą udział w pilotażu, dostępna jest pod adresem https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/antykoncepcja-awaryjna-w-aptekach