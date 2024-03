NFZ ostrzega pacjentów. "Odbieramy niepokojące sygnały"

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał we wtorek komunikat, w którym ostrzega przed pojawiającymi się w popularnych serwisach społecznościowych informacjach o bonach lekowych lub kartach podarunkowych dla pacjentów do aptek. To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy.