Bo leków zabraknie

Zdaniem prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, racjonalna postawa lekarza powinna wiązać się z odradzaniem pacjentom robienia zapasów leków.

- Ponieważ kiedy coś pojawia się bezpłatnie, to jest oczywisty mechanizm psychologiczny, że będzie nacisk, żeby tych leków wypisać dużo. Na zapas. Żaden kraj nie jest przygotowany na to, by cała populacja pacjentów, na przykład z cukrzycą czy nadciśnieniem, mogła ruszyć do aptek i wykupić sobie roczny zapas leku. Edukujmy pacjentów i zachęcajmy do racjonalności – apelowała konsultant.

O racjonalność w tym zakresie apelował również Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie:

– Jeżeli u pacjentów pojawi się chęć kupienia leków na dłuższy czas, kiedy pojawią się bezpłatnie, to za chwilę zabraknie leków w Polsce. Żaden kraj nie ma zapasów na rok. Edukujmy, by pacjenci nie robili zbędnych zapasów, tylko racjonalnie nabywali leki na okres, w którym są im potrzebne - mówił lekarz.

Eksperci przypomnieli, że fakt, iż lek jest na liście produktów bezpłatnych nie oznacza, że pacjent zawsze otrzyma go bezpłatnie. Konkretny preparat musi być przepisany na konkretne schorzenie, które obejmuje refundacja.