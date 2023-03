Inni pacjenci poddani takim zabiegom wrócili do domu z poważnymi problemami zdrowotnymi. Osoby te poddane zostały "rękawowej resekcji żołądka" (ang. sleeve gastrectomy). To stosunkowo nowy typ operacji bariatrycznej, która polega na wycięciu około 2/3 żołądka i zmniejszeniu jego pojemności do około 25% wyjściowej objętości. Po wykonaniu zabiegu chirurgicznego żołądek ma kształt podobny do tuby bądź rękawa. Pozostawiony po operacji fragment żołądka ma objętość ok. 150 ml, dlatego pacjent nie jest w stanie przyjmować jednorazowo dużych objętości pokarmu, dzięki czemu następuje utrata masy ciała. Zabieg zmniejsza objętość żołądka na stałe i jest procesem nieodwracalnym.

Operacje te, stosowane w leczeniu chorobliwej otyłości, przeprowadzane są także w Wielkiej Brytanii. Zakwalifikowanie się do operacji często trwa latami, więc wielu pacjentów szuka pomocy za granicą. Zachęcają do tego m.in. reklamy w mediach społecznościowych, które znacząco pomogły napędzić zainteresowanie podróżowaniem za granicę, w tym celu - m.in. do Turcji.

Katie (nie jest to jej prawdziwe imię) z Belfastu po raz pierwszy rozważyła podróż do Turcji po zobaczeniu reklamy online. Jak wiele innych osób, oglądała filmy o odchudzaniu "przed i po" w mediach społecznościowych - hashtag na TikToku #gastric sleeve miał 292 miliony wyświetleń w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich trzech lat. Katie wyleciała na operację w październiku 2021 roku. Wkrótce po zabiegu sygnalizowała lekarzom silny ból żołądka. Turecka klinika powiedziała jej, że powodem jest uwięziony gaz w żołądku. Po powrocie do domu, gdy nie mogła już wytrzymać z bólu, została skierowana do szpitala z podejrzeniem sepsy i zapaleniem płuc.

Katie spędziła prawie rok w szpitalu i poza nim, zapadając na sepsę przy sześciu różnych okazjach. Lekarze byli zmuszeni do usunięcia jej całego żołądka. Pacjentka stwierdziła, że procedura sprawiła, iż jest ciągle zmęczona i niezdolna do kontynuowania pracy w charakterze pomocy dla starszych osób.

- To najgorszy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłam, to zrujnowało moje życie - ostrzega. Katie podkreśla, że leczenie i opieka "w niczym nie przypomina" materiałów promocyjnych, które można zobaczyć w Internecie.

BBC ustaliło w toku swojego śledztwa, że wskutek operacji odchudzającej w Turcji od 2019 roku zmarło aż siedmioro Brytyjczyków

Brytyjscy lekarze sygnalizują, że leczą coraz więcej pacjentów, którzy pojechali do Turcji i wrócili z poważnymi komplikacjami.

- Mniej więcej raz w tygodniu na lotnisko w Newcastle przybywa pacjent w bardzo złym stanie zdrowia, który zabierany jest prosto do szpitala - twierdzi dr Sean Woodcock, konsultant w Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust.

Dr Ahmed Ahmed, wiodący chirurg i członek rady British Obesity and Metabolic Surgery Society, mówi, że leczył pacjentów powracających z Turcji, którzy mieli zupełnie inną operację niż ta, za którą, w swoim mniemaniu, zapłacili. Nie pomaga też fakt, że nie ma żadnych danych dotyczących liczby osób, które pojechały do Turcji na tego typu zabiegi. Dopiero BBC ustaliło w toku swojego śledztwa, że wskutek operacji odchudzającej w Turcji od 2019 roku zmarło siedmioro Brytyjczyków.

Leczenie może być zarezerwowane w niektórych klinikach w ciągu zaledwie kilku minut przez wiadomości za pomocą aplikacji WhatsApp. Koszt takiej operacji jest relatywnie niski - wynosi około 2 000funtów (ok. 10 686 zł). BBC potwierdziło, że niektórzy ludzie, u których nie ma wskazań do przeprowadzenia takiej operacji, także poddawani są "leczeniu".