Chiny walczą obecnie z licznymi ogniskami COVID-19 - od Zhengzhou, stolicy prowincji Henan, w centrum kraju, po Chongqing, na południowym-zachodzie kraju. W niedzielę w Chinach wykryto 26 824 lokalnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

W Pekinie w niedzielę zmarły dwie osoby chore na COVID-19 (dzień wcześniej w stolicy Chin zmarła jedna zakażona osoba) - to pierwsze przypadki zgonów osób zakażonych koronawirusem od końca maja.

W Guangzhou, mieście na południu Chin, zamieszkiwanym przez ok. 19 mln osób, trwa walka z największym wykrytym w Chinach ogniskiem zakażeń. Władze Guangzhou wprowadziły pięciodniowy lockdown w dzielnicy Baiyun, najludniejszej dzielnicy miasta. Zawieszono też serwowanie posiłków w restauracjach (możliwe jest tylko zamawianie jedzenia na wynos) oraz zamknięto nocne kluby i teatry w dzielnicy biznesowej miasta.



W związku z sytuacją w Chinach na azjatyckich rynkach w poniedziałek spadała cena ropy.

Chiny nadal stosują politykę "zero COVID", która opiera się na wygaszaniu do zera wykrywanych ognisk zakażeń koronawirusem, przy zastosowaniu takich środków, jak miejscowe lockdowny. Jednak w niektórych chińskich miastach w ubiegłym tygodniu zaczęto luzować zasady dotyczące testowania mieszkańców co - zdaniem niektórych - jest testowaniem łagodzenia polityki antyepidemicznej realizowanej przez władze w Pekinie.



Jednak w niedzielę wieczorem władze Shijiazhuang, gdzie wcześniej złagodzono zasady dotyczące testowania, zapowiedziały, że przeprowadzą masowe testy mieszkańców sześciu z ośmiu dzielnic miasta w ciągu pięciu dni, po tym jak liczba lokalnych zakażeń wykrytych w ciągu doby wyniosła 641. Władze miasta zachęcają też mieszkańców, aby robili zakupy w internecie, w niektórych szkołach wprowadzono naukę zdalną.



"Wytrzymali tydzień" - głosi jeden z komentarzy na temat sytuacji w Shijiazhuang opublikowany w chińskim serwisie społecznościowym, Weibo (odpowiednik Twittera).



W Pekinie w ciągu doby wykryto 962 zakażeń. W dzielnicy Chaoyang, w której zamieszkuje ok. 3,5 mln osób, władze wezwały mieszkańców do pozostania w domach i zamknęły szkoły.