Jak podaje WHO pandemia COVID-19 utrudniła wysiłki mające na celu walkę z gruźlicą.



WHO apeluje teraz, by zastosować wnioski wyciągnięte w czasie walki z COVID-19 do walki z gruźlicą, która poważnie dotyka takie kraje jak Indie, Indonezja, Filipiny i Pakistan.



- Jeśli pandemia czegoś nas nauczyła, to tego, że solidarność, determinacja, innowacja i właściwe zastosowanie narzędzi pomagają w uporaniu się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia - oświadczył dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Coroczny raport WHO ws. gruźlicy wskazuje, iż w 2021 r. z powodu gruźlicy zmarło 1,6 mln osób, podczas gdy w 2020 r. - 1,5 mln, a w 2019 r. - 1,4 mln.

Wcześniej, między 2005 a 2019 rokiem, liczba zgonów z powodu gruźlicy co roku się zmniejszała.

10,6 mln Tyle osób miało zarazić się gruźlicą w 2021 r.

WHO ostrzega, że wkrótce gruźlica może zastąpić COVID-19 jako główny powód zgonów na świecie jeśli chodzi o choroby zakaźne.



W 2021 r. gruźlicą zakaziło się 10,6 mln osób, co stanowi wzrost o 4,5 proc. w porównaniu z 2020 r. - podaje WHO.



W ramach "Strategii Zakończenia z Gruźlicą" WHO postawiła sobie cel zmniejszenia liczby zgonów z powodu gruźlicy o 34 proc. między 2015 a 2020 r. Tymczasem spadek między 2015 a 2021 r. wyniósł z 5,9 proc.