W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku import węgla z Kazachstanu do Unii był kilka razy większy aniżeli cała ubiegłoroczna sprzedaż. Import gwałtownie przyśpieszył od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Kazachski węgiel ma te same parametry co rosyjski i może go zastąpić w elektrowniach Europy.