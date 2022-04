Wiadomość o śmierci dr. Hałata przekazana została za pośrednictwem twitterowego konta lekarza. „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia zmarł Zbigniew Hałat – mąż, ojciec, dziadek. Uroczystości pogrzebowe już się odbyły. Pogrążona w smutku rodzina” - napisano w komunikacie.

Doniesienia te potwierdziła Justyna Socha, liderka ruchu STOP NOP. Na Twitterze przekazała, że uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 kwietnia o godz. 14.30. Według jej informacji dr Hałat został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Zbigniew Hałat ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1974 roku, po czym wyjechał do Afryki. Zajmował się tam m.in. zwalczaniem ciężkich chorób epidemiologicznych. Po powrocie do kraju pracował we wrocławskich instytucjach - szpitalu i sanepidzie - oraz współpracował z Czerwonym Krzyżem w kwestii zapobiegania AIDS. w latach 1991-1993 był szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wiceministrem zdrowia.

Dr Hałat był krytykowany za swoją działalność paranaukową. W ostatnim czasie przekonywał, że koronawirus „nie mógł powstać w sposób naturalny”, krytykował WHO za zajmowanie się „głównie swoimi sprawami, a więc przede wszystkim promowaniem kultury LGBT czy też tzw. genderyzmu, zamiast właśnie tym, z czego żyć powinna, a więc zwalczaniem chorób zakaźnych”, a o dyrektorze tej organizacji mówił, że jest „znanym z przeszłości terrorystą etiopskim”.

Zbigniew Hałat był stałym gościem w Radiu Maryja i TV Trwam, gdzie propagował wiele fake newsów dotyczących koronawirusa i szczepień przeciw COVID-19. Jedna z jego teorii mówiła o wykryciu w szczepionkach nanocząsteczek grafenu.