Blisko trzy godziny trwała dyskusja na temat walki z COVID-19 między rządem i przedstawicielami sejmowych klubów, do której doszło w poprzedni wtorek. Jak relacjonowali uczestnicy spotkania, minister Adam Niedzielski przedstawił wyliczenia, zgodnie z którymi za mniej niż miesiąc – 20 lutego – dziennie w Polsce ma być wykrywanych 150 tysięcy przypadków koronawirusa. Co więcej, z informacji przekazanych przez polityków opozycji wynika, że już na przełomie stycznia i lutego – zgodnie z innymi szacunkami rządu – za 100 proc. przypadków koronawirusa w Polsce będzie odpowiadał wariant Omikron.

Reklama

Politycy opozycji zarówno w trakcie konferencji prasowych po rozmowie w KPRM, jak i nieoficjalnie byli dość zgodni, deklarując gotowość do prac nad nowymi zapisami. W weekend w czasie swoich konwencji pomysły na walkę z pandemią przedstawiły Platforma Obywatelska i Nowa Lewica.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Lewica chce koalicji „za życiem”. Czarzasty: Większość sejmowa zabija ludzi Liderzy Lewicy zaprezentowali w sobotę „Receptę Dla Polski”. Wśród przedstawionych pomysłów na uzdrowienie ochrony zdrowia znalazły się m.in. obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19, paszporty covidowe, zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia i skokowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego.

Tymczasem siedmiu na dziesięciu badanych w sondażu, przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” oceniło, że opozycja powinna współpracować z rządem w walce z epidemią koronawirusa SARS-COV-2. Jedynie 14 proc. respondentów nie uważa współpracy za stosowną, a 16 proc. nie ma zdania na ten temat.

Reklama

- Wspólnych działań opozycji i rządu oczekuje prawie 4 na 5 osób (77 proc.), które skończyły 50 lat i nieco niższy odsetek (74 proc.) badanych z wyższym wykształceniem. Współpracę obu stron popierają 3 na 4 osoby o dochodach mieszczących się w granicach 1001 zł – 2000 zł i podobny odsetek (76 proc. mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób. Możliwą współpracę stron rządowej i opozycyjnej najczęściej negatywnie opiniują najmłodsi uczestnicy badania (22 proc.) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz SW Research.

We wtorek w Sejmie wznowiona ma być dyskusja na temat nowego projektu covidowego. Opozycja nazywa go lex Konfident i deklaruje sprzeciw. W poniedziałek nie doszło do pierwszego czytania projektu w sejmowej Komisji Zdrowia. Podczas głosowania 20 z 39 posłów opowiedziało się za przesunięciem obrad na wtorek, na godzinę 15.00. Wniosek złożył poseł KO Rajmund Miller. Politycy opozycji natychmiast wskazali, że udało się wygrać głosowanie dzięki nieobecności trójki posłów PiS.