Czym jest osocze i dlaczego jest ono takie ważne?

Osocze to składnik ludzkiej krwi – w zasadzie jej większa część (55 proc.), ważne w leczeniu i ratowaniu życia. To składnik płynny, który transportuje przede wszystkim białka, kluczowe dla podtrzymywania funkcji życiowych naszego organizmu. Jego składniki odpowiadają za m.in. takie procesy jak krzepnięcie krwi czy też walka z infekcjami. Dlatego oddając osocze, oddaje się bardzo istotną część białek, które mogą pomóc innym osobom.

Jak liczna jest grupa, która z powodu pierwotnych niedoborów odporności powinna otrzymywać terapie lekami „osoczopochodnymi"?

Pierwotne niedobory odporności są tylko jedną z grup schorzeń leczonych produktami tworzonymi z osocza. Produktami z osocza leczy się także choroby rzadkie, np. dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, niedobór alfa1-antytrypsyny (AAT) czy też hemofilię. Osób w Polsce wymagających leczenia produktami „osoczopochodnymi" może być kilkadziesiąt tysięcy. Trzeba pamiętać, że produkty „osoczopochodne" stosowane są w wielu dość powszechnych stanach jak oparzenia czy wtórne niedobory odporności.

Podczas pandemii głośno zrobiło się o tym, że osocze może być stosowane także do leczenia części pacjentów chorych na Covid-19. W innych krajach osocze jest stosowane do terapii chorych onkologicznie, co tam jest w pełni refundowane – a w Polsce jeszcze niezupełnie. Czyli zastosowanie osocza jest przyszłościowe i jego zakres się rozszerza?

Zakres leków produkowanych z osocza jest coraz szerszy. Stosuje się je także przy nabytych niedoborach odporności, czyli wtórnych. Dotykamy tu bardzo szerokiej grupy osób, chociażby ludzi z nowotworami leczonych chemioterapią, gdzie układ odpornościowy jest osłabiony. Są to też osoby z innymi nabytymi niedoborami odporności, np. pacjenci leczeni immunosupresyjnie – takim osobom wygasza się układ odpornościowy po to, żeby np. przeciwdziałać chorobie autoimmunologicznej czy odrzuceniu przeszczepu. W efekcie ta odporność jest osłabiona i w tym momencie wchodzą leki „osoczopochodne" – w Polsce też zaczyna się je już stosować coraz powszechniej. Ciągle nowe choroby sprawdzane są pod kątem tego, czy leki „osoczo-pochodne" będą na danym polu skuteczne. Absolutnie zakres zastosowania tych leków się rozszerza i wszystkie prognozy mówią, że niezależnie od wszystkiego zapotrzebowanie na osocze będzie rosnąć. Pandemia pokazała, że osocze może także służyć do leczenia takich chorób jak Covid-19.

Ile potrzeba osocza, żeby móc realnie pomagać chorym?

Aby jeden pacjent z hemofilią mógł być leczony przez rok, potrzeba 1200 donacji. Aby jeden pacjent z niedoborem odporności mógł być leczony przez rok, przeciętnie potrzeba 130 donacji osocza. Czyli wielu ludzi musi przyjść do punktu krwiodawstwa i oddać to osocze, aby chory mógł żyć. Mówię to też w swoim imieniu, bo sam również jestem pacjentem z niedoborem odporności i bez tych leków absolutnie w ogóle nie mógłbym żyć, groziłaby mi śmierć. Otrzymać informacje o osoczu, o lekach z osocza oraz poznać historię pacjentów i dawców z całego świata, można na howisyourday.org/pl. Tam można poznać osobiste historie i dowiedzieć się więcej na temat tego, jak osocze jest wykorzystywane w leczeniu pacjentów. W sieci dostępny jest też raport, który przygotowała nasza fundacja – na stronie www.osoczewpolsce.pl. Właśnie z tego raportu można zarówno poznać więcej statystyk, jak i dowiedzieć się, w jaki sposób to osocze jest w Polsce pozyskiwane, oddawane, ile osocza można zebrać i jak wypadamy na tle innych krajów w UE.

—wsp. Karol Ikonowicz