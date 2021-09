„Na podstawie rygorystycznej oceny szczepionki Abdala wietnamski organ kontroli leków wydał zezwolenie na awaryjne użycie kubańskiego immunogenu” – podała kubańska firma na Twitterze. Oprócz Abdali, którą zamówiła już Wenezuela, Kuba opracowała też dwie inne szczepionki: Soberana 02, którą dopuszczono do użytku w Iranie w sytuacji awaryjnej, do jakiej doszło w lipcu oraz Soberana Plus.

Reklama

Kubańscy naukowcy twierdzą, że szczepionki Abdala i Soberana 02, oparte na rekombinowanym białku, nad zastosowaniem którego w walce z koronawirusem pracuje także amerykańska firma Novavax i francuska Sanofi, są skuteczne w ponad 90 proc. w zapobieganiu objawowemu COVID-19.

Kuba rozpoczęła w ubiegły czwartek rozmowy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), w sprawie zatwierdzenia preparatów, co umożliwiłoby ich sprzedaż także w innych krajach.

Zakupem tych szczepionek są już zainteresowane także Argentyna i Meksyk.

Z powodu amerykańskiego embarga trwającego od 1962 r., Kuba opracowuje własne szczepionki od lat 80. XX wieku i jest pierwszym krajem w Ameryce Łacińskiej, który stworzył szczepionkę przeciwko COVID-19.