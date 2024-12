Radczyni jechała ponad 200 km/h. Naruszenie godności zawodu radcy prawnego: trzeba zgromadzić dowody

– Trzeba udowodnić, że postawa radczyni prawnej miała wpływ na wizerunek zawodu w opinii publicznej. Filmik, jaki jest, wszyscy widzieli, ale trzeba też wykazać związek między tym filmem a postrzeganiem zawodu – dodaje Anita Woroniecka. – Uargumentować, że odbiorca wiedział, iż pani jest radcą prawnym, i po obejrzeniu uznał, że np. żadnemu radcy już nie powierzy swojej sprawy, bo to ludzie, którzy nie szanują przepisów prawa itp. Jeśli tego nie wykażemy, to sąd może nie orzec o odpowiedzialności dyscyplinarnej, wskazując, że może filmik promował nieodpowiednie zachowania i wywołał oburzenie, ale nie wpłynęło to na wizerunek całej grupy zawodowej – stwierdza.

Artykuł 66 ustawy o radcach prawnych przewiduje możliwość wydania ostrzeżenia dziekańskiego na etapie postępowania przygotowawczego. Odbywa się to na wniosek rzecznika dyscyplinarnego w sprawach mniejszej wagi albo nawet poważniejszych, jeśli okoliczności wskazują, że takie ostrzeżenie będzie wystarczającym środkiem dyscyplinującym.

– W sprawie, o której mowa, mamy do czynienia z czynem będącym w kręgu zainteresowania szeroko pojętego prawa karnego, a my jako samorząd nie mamy uprawnień do stwierdzenia, czy do przestępstwa doszło, czy nie – mówi z kolei dziekan OIRP Wrocław Tomasz Scheffler.

– I jeśli byśmy w kategoriach karnych rozpatrywali taką sprawę w postępowaniu dyscyplinarnym, bez wcześniejszego prawomocnego wyroku, to SN uznałby to za istotne uchybienie. Dlatego my skupiamy się na wątku naruszenia godności zawodu przez pochwalanie niewłaściwych zachowań społecznych – dodaje.

Podkreśla przy tym duże niezrozumienie w społeczeństwie odnośnie do możliwości prawnych, jakie ma w tym względzie samorząd.