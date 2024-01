14 marca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzająca w tej procedurze doręczenia poprzez portal informacyjny sądów powszechnych (dotychczas funkcjonowały one jedynie w sprawach cywilnych). Na razie będzie to jedynie komunikacja jednostronna, tj. z sądu do pełnomocnika (czyli adwokata, radcy prawnego lub radcy Prokuratorii Generalnej.) Sąd będzie mógł doręczyć pismo, jeśli posiada je w postaci elektronicznej, co jednak nie będzie dotyczyć pism podlegających doręczeniu wraz z odpisami pism stron lub innymi dokumentami pochodzącymi od sądu.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w tej sprawie przede wszystkim doprecyzowuje stosowane w ustawie terminy, takie jak „pismo”, „konto” czy „użytkownik”. Wprost kopiuje też znaną z art. 123 par. 3 k.p.k. zasadę, że jeśli koniec terminu przypada na dzień wolny pracy lub sobotę, to jego upływ następuje w następnym dniu roboczym. Przewidziano też, że dostęp do sprawy, w której pełnomocnikowi doręczone ma być pismo przez portal, przyznaje się bez konieczności składania wniosku.

Chodzi o usprawnienie doręczeń

Najważniejszym jednak przepisem wydaje się par. 3 pkt. 4, który przewiduje, że w przypadku gdy pełnomocnik nie posiada konta w portalu, pismo pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. Warto przypomnieć, że nowelizacja k.p.k. wprowadza także do prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym.

- Pomysł usprawnienia doręczeń pism poprzez ich zamieszczanie w portalu informacyjnym należy uznać za rozsądne rozwiązanie, choć wciąż brak dwustronnej komunikacji elektronicznej, o co samorządy zawodowe zabiegają od dawna. Dość ryzykownym krokiem jest jednak nałożenie na adwokatów obowiązku posiadania konta w portalu informacyjnym. Prawidłowość doręczenia pisma jest jednak niezbędna dla zachowania prawidłowości postępowania przed sądem i jednocześnie elementem prawa do obrony - mówi adwokat Przemysław Barchan, dyrektor Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.