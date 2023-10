Egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą odbyły się w sobotę. Z nieoficjalnych jeszcze informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że do konkursu na aplikację notarialną przez sześcioma komisjami przystąpiły 542 osoby. Zdało 296, czyli 55 proc. Najwyższy wynik był w Warszawie 62 proc., najniższy we Wrocławiu 46 proc.