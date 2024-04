W Poniedziałek Wielkanocny o północy w Niemczech rozpoczęła się nowa era w polityce antynarkotykowej. Posiadanie niewielkiej ilości marihuany, prywatna uprawa i konsumpcja tego narkotyku jest od 1 kwietnia legalna – ale tylko dla osób powyżej 18. roku życia i z pewnymi ograniczeniami. Niemiecka koalicja socjaldemokratów, Zielonych i liberałów przeforsowała zmianę przepisów w tej sprawie, pomimo głośnej krytyki i sprzeciwu nie tylko ze strony opozycji.

Reklama

Pod Bramą Brandenburską w Berlinie zwolennicy legalizacji konopi od północy w poniedziałek świętowali wyczekiwaną przez nich zmianę prawa. Według reportera agencji DPA kilkaset osób zebrało się pod symbolem stolicy Niemiec, paląc jointy i tańcząc przy wtórze muzyki reggae.

Według nowych przepisów od dziś można mieć przy sobie do 25 gramów marihuany na własny użytek i przechowywać w domu do 50 gramów. W uprawie własnej dozwolona jest hodowla trzech roślin. Od 1 lipca prywatne kluby zrzeszające do 500 członków będą również mogły wspólnie uprawiać konopie i rozdawać plony swoim członkom (maksymalnie 50 gramów miesięcznie). Publiczna konsumpcja jest ograniczona i dozwolona tylko w wyznaczonych miejscach. Zakazana jest na przykład w miejscach, które znajdują się w pobliżu placówek dla dzieci i młodzieży oraz obiektów sportowych. Na deptakach i strefach dla przechodniów można będzie palić marihuanę po godzinie 20:00. Dla nieletnich pozostaje ona zakazana. Za złamanie tych przepisów grozić będą dotkliwe grzywny.



Czytaj więcej Zdrowie Legalna marihuana medyczna. Jak podchodzi do niej policja Czy pacjenci leczący się przy pomocy marihuany medycznej muszą mieć przy sobie zaświadczenie albo kopie recepty? Oto komendanta głównego policji zapytał rzecznik praw obywatelskich.

Minister zdrowia: Legalna marihuana w Niemczech to historyczna szansa

– Dzisiaj kończymy z nieudaną polityką zakazów – powiedział agencji DPA niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach. Jego zdaniem jest to „historyczna szansa”. – Od teraz łączymy prawdziwą alternatywę dla czarnego rynku z lepszą ochroną dzieci i młodzieży. Nie mogło być dalej tak, jak dotychczas – dodał minister.