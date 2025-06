Times of India podał, że katastrofie uległ Boeing 787 Dreamliner Air India, który leciał do Londynu. Według Times of India maszyna przewoziła ok. 290 pasażerów.

O tym, że katastrofie uległ Dreamliner informuje też serwis FlightRadar24.

Ahmadabad to największe miasto stanu Gudźarat w północno-zachodnich Indiach.

Więcej informacji wkrótce