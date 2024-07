Czterolatek wpadł do oczka wodnego w Rybniku. Nie udało się go uratować

Jak poinformował aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego śląskiej policji, do tragedii doszło w sobotę po godz. 18:00 na prywatnej posesji. Czterolatek bawił się w ogrodzie z innym dzieckiem. W pewnym momencie zbliżył się do oczka wodnego i wpadł do wody. Rodzice byli trzeźwi.

Mimo szybkiej akcji ratowniczej służb chłopca nie udało się uratować. Na miejscu pracowała grupa-dochodzeniowo śledcza pod nadzorem prokuratora.

Nurt rzeki porwał czwórkę dzieci

Dwa tygodnie temu w Białobrzegach w województwie mazowieckim czwórka dzieci została porwana przez nurt Pilicy. Wraz z ojcem usiłowały przepłynąć w dmuchanych kołach na drugą stronę rzeki, gdzie znajduje się miejskie kąpielisko. – Nie miał chyba jednak świadomości, że w tym miejscu Pilica ma około 2 metrów głębokości. Czworo dzieci weszło do wody — po dwoje w jednym kole. Piątego malucha ojciec wziął na ręce — relacjonował w RMF FM prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach Tomasz Tomczyński.