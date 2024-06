Kolejny pożar w Warszawie. Płonęła strzelnica na Bielanach

Jak informuje TVN Warszawa, w niedzielę wieczorem przy ulicy Marymonckiej na warszawskich Bielanach doszło do pożaru. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zgłoszenie miała otrzymać o godzinie 19.57. - Doszło do zapalenia się kulochwytu - powiedział w rozmowie z TVN24 st. kpt. Wojciech Kapczyński.

Warszawa: Pożar na strzelnicy

Pożarem objęta miała być także wiata o wymiarach 120x10 metrów oraz opony, którymi była obłożona. - Uległa spaleniu. Nie było zagrożenia rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie budynki - dodał st. kpt. Michał Łubianka ze stołecznej straży pożarnej.

Na miejscu działało osiem zastępów straży pożarnej. Strażacy zakończyli działania o godzinie 21.20. W zdarzeniu na szczęście nie było osób poszkodowanych.

Seria pożarów w Polsce

To nie pierwszy pożar, do którego w ostatnim czasie doszło w Warszawie. W nocy z 11 na 12 maja doszło do tragicznego pożaru w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Żywioł całkowicie zniszczył wielką halę handlową, o rozmiarach 250x250 metrów.