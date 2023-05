Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi J., pracownikowi spółki administrującej serwerami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To on miał spowodować wyciek danych sędziów i prokuratorów z baz KSSiP w lutym 2020 r.