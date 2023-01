Według doniesień chińskich mediów wypadek miał miejsce pod miastem Nanchang, które jest stolicą prowincji Jiangxi. Do zdarzenia doszło tuż po północy, gdy okolicę spowijała gęsta mgła.



Serwis internetowy Jimu zacytował mieszkańca, świadka zdarzenia, twierdzącego, że ofiarami byli żałobnicy z wioski Taoling, którzy rozstawili namiot pogrzebowy na poboczu drogi, co jest powszechne na obszarach wiejskich w Chinach. Żałobnicy mieli zostać potrąceni przez przejeżdżającą ciężarówkę, gdy przygotowywali się do pogrzebu. Rano mieli udać się do miejscowego krematorium.

Serwis przywołał też słowa innego niezidentyfikowanego, mieszkańca wsi, potwierdzającego tę wersję wydarzeń. Mężczyzna miał dodać, że miejsce wypadku zostało już uprzątnięte. Stan rannych nie jest znany.

Poważne wypadki drogowe, często powodowane przez zmęczonych kierowców oraz źle utrzymane lub przeciążone pojazdy, były do niedawna w Chinach powszechne. Jednak po zaostrzeniu przepisów statystyki te spadły.