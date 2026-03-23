Apel europejskiego biznesu

– Kierunek zmian – przejrzystość i płace fair – jest dobry, ale problemem jest sposób dojścia do tego celu – twierdzi Krzysztof Gugała, dyrektor w firmie doradczej WTW. Według niego, polski projekt regulacji wdrażającej dyrektywę jest nadmiarowy i nie odpowiada na wiele pytań. W rezultacie wywołuje dezorientację pracodawców, którzy np. nie mają pewności, co do sposobu liczenia luki płacowej (można obliczać, o ile wyższe są płace mężczyzn, albo o ile niższe są płace kobiet). Trudno jest też określić wysiłek pracownika, co jest jednym z kryteriów wartościowania stanowisk.

– Ważnym elementem jest doprecyzowanie roli związków zawodowych w kształtowaniu systemów wynagrodzeń. Aktualny projekt regulacji krajowej istotnie wzmacnia pozycję partnera społecznego i idzie dużo dalej niż zapisy dyrektywy – zaznacza Joanna Liksza, ekspertka Benefit Systems i kierowniczka studiów podyplomowych Compensation & Benefits na Uczelni Łazarskiego. Według niej, większość firm wciąż czeka na pojawienie się ustawy krajowej i jasne określenie obowiązków, które mają spełnić.

– Brakuje uszczegółowionych rozwiązań, a także vacatio legis, które jest niezbędne w obecnej sytuacji – podkreśla Krzysztof Gugała. Nic więc dziwnego, że podczas niedawnej konferencji WTW, ponad połowa firmowych uczestników wskazała, że liczy na przesunięcie wdrożenia Equal Pay. Takie oczekiwania wyrażają zresztą nie tylko pracodawcy w Polsce.

BusinessEurope, największa organizacja biznesowa w Europie, pod koniec lutego formalnie zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dwuletnie wstrzymanie wejścia w życie dyrektywy. Argumentowała, że większość państw członkowskich nie poczyniła wystarczających postępów, aby dotrzymać terminu wdrożenia dyrektywy ze względu na jej „bezprecedensową złożoność”, a także znaczące zmiany kulturowe i systemowe, których ona wymaga.

Żadne państwo nie zdąży?

Branżowy serwis HR Tech Radar ocenił przed kilkoma dniami, że żadne z państw Unii nie zdoła wdrożyć dyrektywy w sprawie równości i przejrzystości płac do 7 czerwca, tym bardziej, że kilkanaście krajów nie opublikowało jeszcze nawet projektów ustaw. Jak zwraca Joanna Liksza, już kilka państw Unii, nie czekając na decyzję KE, planuje przesunięcie terminu wdrożenia regulacji na 1 stycznia 2027 r.

Wśród nich są Szwecja i Dania, a także Holandia, która projekt stosownej ustawy opracowała już wiosną ubiegłego roku. Potem poinformowała jednak, że finalna wersja przepisów pojawi się z opóźnieniem, co przesunie ich wdrożenie na początek 2027 r. Również Irlandia zapowiedziała, że nie zdąży z implementacją dyrektywy do 7 czerwca. Czy Polska podąży ich śladem? Sporo firm na to liczy. Jednak zdaniem ekspertki Benefit Systems, trzeba działać, nie czekać, a mając na uwadze krótki czas na przygotowania, warto wesprzeć się dostępnymi narzędziami HR, które oferuje także jej firma.