Wysoka płaca nie zawsze daje poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego

Zdaniem dr Magdaleny Kalisiak-Mędelskiej, współautorki analizy, może to być związane z większymi zobowiązaniami finansowymi i presją utrzymania wysokiego standardu życia wśród dobrze zarabiających osób, które w badaniach przejawiają też mniejszą tolerancję na inflację. Również w badaniu BBE to właśnie osoby z najwyższymi dochodami najczęściej określały ceny różnych dóbr jako absurdalnie wysokie, choć jednocześnie przyznawały, że stać je na takie wydatki.

Jak przypomina Arkadiusz Derkacz to jednocześnie osoby o wysokich zarobkach mają często większą skłonność (a także możliwości) do oszczędzania i inwestycji. Wzrost inflacji, w tym kosztów utrzymania n.p. kilku nieruchomości, zmniejsza dostępne środki. Jak zwracają uwagę współautorki analizy, nasze potrzeby zakupowe są często uzależnione od środowiska w którym żyjemy. więc dobrze zarabiające osoby - pod presją chęci zdobycia akceptacji swego środowiska - żyją niekiedy ponad stan.

Lepiej żyje się w średnich miastach?

Z kolei Polacy o najniższych dochodach, którzy w badaniu wykazują większą tolerancję na inflację rzadziej narzekając na drożyznę, częściej przyznają, że na wiele dóbr ich po prostu nie stać. Pomimo to ich wskaźnik poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego (0,46 pkt) niewiele odbiega od ogólnopolskiej średniej. Jak wyjaśnia współautorka analizy Anna Ludwiczak, wynika to z mniejszych potrzeb osób o najniższych dochodach, które ograniczają się zwykle do zakupu podstawowych dóbr. Nie bardzo mają więc z czego rezygnować.

Nie bez znaczenia jest też szybki wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach który przewyższał tempo inflacji. Dwukrotna podwyżka pensji minimalnej w ciągu roku mogła poprawić poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego kilku milionów Polaków, którzy zarabiają płacowe minimum lub nieco więcej. Szczególnie osób ze średnich miast, których mieszkańcy mają znacznie większe poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego niż mieszkańcy wsi i dużych miast. (Tym drugim mocno się dał we znaki silny wzrost kosztów mieszkaniowych).

Jednak wzrost płacy minimalnej w warunkach spowolnienia gospodarczego i presji firm na cięcia kosztów uderzał z kolei w wielu nieco lepiej zarabiających Polaków, dla których nie starczało już pieniędzy na podwyżki. A to, przy wysokiej wciąż inflacji, obniża ich poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego.