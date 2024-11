Najbardziej zadowoleni z zarobków są mężczyźni, a wśród kobiet – przedsiębiorczynie

Poziom satysfakcji finansowej kobiet niższy niż u mężczyzn

Nic więc dziwnego, że właścicielki biznesów są częściej zadowolone ze swoich zarobków – tę satysfakcję deklaruje 39 proc. z nich.

– Fakt, że blisko dwie na pięć przedsiębiorczyń jest zadowolonych ze swoich zarobków, to dowód na to, że kobiety coraz śmielej idą po finansową niezależność – podkreśla Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus i pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką (najstarszej w Polsce inicjatywy wyróżniająca przedsiębiorcze kobiety, która nagradza też dobre praktyki w biznesie z obszaru różnorodności i równości).

Kozierowska zaznacza jednak, że pomimo rosnącej niezależności finansowej kobiet, nadal są widoczne bariery ze względu na płeć. To one powodują, że poziom satysfakcji finansowej pozostaje niższy u kobiet niż u mężczyzn, wśród których co trzeci deklaruje satysfakcję ze swoich zarobków.

Mężczyźni rzadziej też przyznają się do problemów z rozmawianiem o zarobkach w pracy, w tym także z negocjowaniem wynagrodzenia. Opory przed rozmową o pieniądzach i otwartym wyrażaniem swoich oczekiwań finansowych deklaruje co trzeci mężczyzna i prawie dwie piąte kobiet, co potem wpływa na wysokość ich wynagrodzenia i satysfakcję z zarobków. Na plus wyróżniają się tu przedsiębiorczynie, wśród których jedynie 27 proc. ma problemy z rozmawianiem o zarobkach, podczas gdy dla 45 proc. nie stanowi to wyzwania.