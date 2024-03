Rosną wynagrodzenia w Ukrainie. Tyle że nie wszystkim

Ale i tak wzrost płac nie nadąża za rosnącą inflacją i osłabioną hrywną, której kurs (38 hrywien za dolara) w ostatnich miesiącach wprawdzie się ustabilizował, ale nadal nie powrócił do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji. Wtedy za dolara trzeba było zapłacić 28 hrywien. To oznacza spadek siły nabywczej tej waluty o 28 proc.

Zatrudnieni w „informacji i komunikacji” zarabiali średnio w 2023 roku 36,484 hrywien miesięcznie, czyli równowartość 954 dolarów. W I kwartale 2024 ich zarobki zwiększyły się do 41,326 tys. hrywien, czyli do 1,081 tys. dol. To wzrost o 23 proc. — informuje „Kyiv Post”.



Ukrainie„Informacja i komunikacja” obejmuje osoby zatrudnione w mediach, IT, telekomunikacji oraz produkcji programów filmowych i telewizyjnych. Według analizy United States Agency for International Development (USAID), dobry specjalista od IT jest w stanie „wyciągnąć” nawet średnią w wysokości 2,63 tys. dol.

Zarobki w Ukrainie. Gorzej w rolnictwie, najgorzej w szkole i muzeum

Zdecydowanie gorzej mają rolnicy, leśnicy, rybacy. Ich średnia za rok 2023 sięga równowartości 407 dol. Jeszcze gorzej mają nauczyciele, którzy są w stanie zarobić jedynie równowartość 353 dol. Niewielką pociechą może być dla nich to, że są w ich kraju ludzie zarabiający jeszcze mniej — to zatrudnieni w muzeach, bibliotekach, archiwach, których zarobki wynoszą od 319 do 330 dol.