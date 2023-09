Trudniej o podwyżki płac i pracę zdalną

Minęło trwające przez prawie trzy lata pracownicze eldorado w branży IT. Potwierdza to nie tylko spadek liczby ofert pracy w tej branży (których w sierpniu br. opublikowano o 40 proc. mniej niż rok wcześniej), ale również nowy raport firmy Awareson, która specjalizuje się w rekrutacjach specjalistów IT.

Według jej badania, które od marca do lipca br. objęło prawie 800 specjalistów IT i 69 pracodawców związanych z tą branżą, aż 16 proc. firm mówi o ograniczeniu zatrudnienia. Jego ofiarą padają głównie juniorzy i midzi z obszaru software development (z doświadczeniem do pięciu lat). Widać natomiast, że firmy starają się utrzymać samodzielnych seniorów i ekspertów, których jest najtrudniej (i najdrożej) zdobyć w razie szybkiego odbicia koniunktury, co pokazał 2021 r.

Badanie dowodzi też, że cięcia zatrudnienia i dużo mniejsza w tym roku skala rekrutacji w IT nie oznaczają recesji w tej branży; prawie 62 proc. ankietowanych firm zakłada w tym roku wzrost liczby pracowników. Jak zaznaczają eksperci Awaresonu, w takich obszarach jak SAP, bezpieczeństwo, chmura, przetwarzanie danych, a ostatnio także AI, kandydatów wciąż jest za mało.