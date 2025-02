Zarządzanie różnorodnością – DEI jako wyzwanie i klucz do sukcesu nowoczesnych organizacji

Różnorodność, równość i inkluzja (DEI) to kluczowe elementy, które determinują rozwój i sukces nowoczesnych organizacji. Pomimo deklaratywnych działań i polityk, wciąż istnieją poważne wyzwania związane z ich implementacją, szczególnie w obszarach prawnych, instytucjonalnych oraz świadomości społecznej i biznesowej. Inkluzywność i równość w pracy to warunek niezbędny do pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego oraz eliminacji barier ograniczających rozwój społeczny i zawodowy różnych grup.