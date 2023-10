Na finiszu kampanii TVP Info publikuje „taśmy Banasia”. Nagrana rozmowa prezesa NIK

W dalszej części rozmowy prezes NIK ma tłumaczyć, że wyraził zgodę, by Jakub Banaś był kandydatem Konfederacji. - Oczywiście, no przecież ja bym go nie puścił. Rozumiesz. Mówię chłopie, bo my musimy - pada w rozmowie.

- Mam tam przełożenie na tę Siarkowską (Anna Maria Siarkowska, była posłanka klubu PiS, kandydatka Konfederacji w wyborach do Sejmu - red.) ona stamtąd wyszła. (…) To jest moja robota (…) W ten sposób ich osłabiamy cały czas, bo ten elektorat może tylko i wyłącznie zgarnąć Konfederacja. Nikt więcej, a każda część elektoratu… Ona ma za sobą niemałe środowisko tych katolików i tych innych - miał powiedzieć Marian Banaś.

- Idzie dobrze. Szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją w związku z tym, że Kuba tam wszedł - pojawia się w rozmowie. TVP Info uważa, że "szefem" jest przewodniczący PO Donald Tusk.

Anna Siarkowska komentuje taśmę Mariana Banasia

Posłanka odniosła się do treści rozmowy na X (dawniej Twitter). "Jeśli to nagranie jest prawdziwe, to wygląda to że Marian Banaś jest mitomanem. Nikt nie ma na mnie przełożenia. Przekonał się już o tym Jarosław Kaczyński, Paweł Kukiz i przekona się również Marian Banaś" - napisała.