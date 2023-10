PO zapowiada likwidację TVP Info i "Wiadomości". Porównanie do "Russia Today"

- Pensje w TVP są jak z Totolotka - miliard w środę, miliard w sobotę. Najniższa emerytura w Polsce to 1 588 zł, średnia pensja nauczyciela w Polsce to 4 860 zł. Ale średnia pensja pana (Jarosława) Olechowskiego, który był szefem "Wiadomości" i szefem TAI to 125 tys. zł. Pensja pani (Danuty) Holeckiej - to 80 tys. zł brutto miesięcznie. Średnia pensja pana Michała Adamczyka, zawieszony ale pewnie ciągle z pensją - 70 tys. brutto miesięcznie. 10 najlepiej zarabiających pracowników TVP to tylko w 2022 roku - 9 mln zł. Skala tego Bizancjum jest gigantyczna. Te pieniądze nie są za nic, te pieniądze są za kłamstwo. Cała ta władza PiS opiera się na kłamstwie, a tuba propagandowa PiS-u, czyli Telewizja zwana kiedyś publiczną jest narzędziem, by robić ludziom wodę z mózgu - mówił Tomczyk komentując wyniki kontroli NIK w TVP.



Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Ile zarabiają prezenterzy prowadzący "Wiadomości" TVP"? Nieoficjalnie: Miliony W ciągu pięciu lat czworo prezenterów "Wiadomości" TVP, w tym Danuta Holecka i Michał Adamczyk, może zainkasować prawie 12 mln zł netto - pisze Onet. Portal podaje, że poznał umowy, jakie Telewizja Polska podpisała z prezenterami sztandarowego programu informacyjnego TVP.

KO zapowiada zawiadomienie do prokuratury ws. TVP

- Skala nieprawidłowości w TVP jest gigantyczna, to nie jest tylko kwestia tych patodziennikarzy. To jest kwestia przetargów, kwestia dzielenia umów. My przygotujemy duży, masywny raport oraz zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, przez ministra nadzorującego, Jarosława Sellina, przez ministra (Piotra) Glińskiego, premiera (Mateusza) Morawieckiego i oczywiście szefa TVP - zapowiedział Tomczyk.



- Ta ogromna skala marnotrawstwa dotyczy pieniędzy publicznych. W ciągu rządów PiS z naszych kieszeni TVP uzyskała 4 mld zł w postaci abonamentu, ale TVP uzyskała też 12 mld zł z tytułu specjalnych dopłat z budżetu państwa, na funkcjonowanie TVP. To jest wynalazek PiS-u. 12 mld zł dodatkowo na kupowanie miernych, biernych, ale wiernych funkcjonariuszy, którzy udają dziennikarzy w TVP - mówił z kolei rzecznik KO, Jan Grabiec.