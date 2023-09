Mur, czyli teatr Jarosława K.

Nie było nowej Grecji po 500+, nie zabrakło węgla na zimę i paszportów też nam nikt nie odbierze. Między innymi z tego powodu nie działa też opowieść o groźbie realnej i dewastującej naszą przyszłość, czyli trwałej utracie dotacji strukturalnej z Unii. Zbyt wiele było zapowiedzi katastrofy np. z powodu naliczanych kar, których znaczenia nikt realnie nie widzi, a poza tym, jak mówił dzielny wojak Szwejk: „Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”, co jest naszym narodowym mottem i podstawą każdego działania, w tym stosunkiem do ryzyka gospodarczego, co przesądza o niebywałym sukcesie polskiej przedsiębiorczości od chwili odzyskania niepodległości.

Cóż zatem zrobić, by wyborcy zrozumieli, że afera wizowa jest poważna i zagraża naszemu bezpieczeństwu? Ano zrozumienie, że polityka jest teatrem, wymaga dramaturgii i bohatera, z którym nawiążemy powszechną, emocjonalną relację. Trzeba więc grzebać w szczegółach i opowiadać historie, które mają ludzką twarz, a nie używać dużych kwantyfikatorów, które są ważne w logice, ale mało skuteczne w zwykłym życiu. „Wszyscy”, „nikt”, „każdy”, „nigdy”, „zawsze” to słowa wyklęte w negatywnej politycznej narracji, bo zawsze się znajdzie zwykły przykład, który to obali. M.in. dlatego film „Kler” Wojtka Smarzowskiego pomógł PiS-owi utrzymać władzę – nie dlatego, że był zły czy nieprawdziwy, ale dlatego, że generalizował. W filmie każdy ksiądz był co najmniej pokręcony psychicznie, a przecież to tragiczny margines społecznego doświadczenia styku z Kościołem i dlatego łatwo było PiS-owi przekonać wierzących, że to bezpardonowy atak na Kościół katolicki (z czym się zresztą nie zgadzam).

Duże kwantyfikatory w polityce przydają się wyłącznie w obietnicach i pompowaniu narodowego ego. Kampania negatywna potrzebuje twarzy i wiarygodnych przykładów, a nie abstrakcyjnej generalizacji. Dlatego konieczne pokazanie zdjęć i nazwisk tych rzekomych indyjskich filmowców i innych osób z licznych krajów afrykańskich i arabskich. Pokazanie, ile wiz wydała Polska PiS w porównaniu z innymi krajami. Sprawdzenie, czy rzeczywiście w tej masie jest kilkaset osób ze środowisk powiązanych z terrorystami, jak sugeruje opozycja, i podanie choć jednego realnego przykładu.

Ale najważniejsze jest znalezienie choć jednego imigranta, który żyje w Polsce dzięki wizie za łapówkę, byśmy z jego ust usłyszeli, jak to się odbywa, gdzie żyje i co robi. Jest to zresztą głównie zadanie dla dziennikarzy, skoro lud pisowski nie wierzy w żadne słowo opozycji.

Afera wizowa jest śmiertelnie niebezpieczna dla PiS, bo pokazuje ich niesłychaną hipokryzję. Polska Kaczyńskiego bowiem przykłada się wydatnie do kryzysu imigracyjnego w Europie, a następnie PiS korzysta z tego, by straszyć polskich wyborców, że będą mieli ekscesy jak w Niemczech czy Francji. Ale afera musi mieć sympatyczną twarz wykorzystanego finansowo imigranta, skontrastowaną z wizą dla terrorysty, ludzką historię, odpowiednio dozowaną dramaturgię i narastać aż do wyborów. A oceny należy, po pierwsze, pozostawić ludziom, a po drugie, dostosowywać do tego, co naprawdę wiemy na 100 proc. i potrafimy udowodnić, pamiętając o nieśmiertelnej fredrowskiej frazie „znaj proporcje, Mocium Panie”.