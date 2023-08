Rafał Trzaskowski: Szymon Hołownia nie odpowiedział na zaproszenie na Campus Polska

Prezydent Warszawy odniósł się też do krytycznych słów Szymona Hołowni pod adresem Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, który wystartuje w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej na listy Trzeciej Drogi Kołodziejczaka chciał wciągnąć PSL, ale Polska 2050 się na to nie zgodziła.



- Ja staram się w ogóle nie krytykować koleżanek i kolegów po stronie opozycyjnej. Rzeczywiście Michał Kołodziejczak dołączył do list Koalicji Obywatelskiej. To nie znaczy, że zapisał się do jakiejkolwiek partii. Ten głos, buntownika, jest potrzebny w debacie. To nie znaczy, że on zapisał się do jakiejś partii, tylko po prostu chce być po stronie opozycyjnej. Dopraszamy na listy ludzi, którzy nie zgadzają się na tę Polskę, którą w tej chwili mamy - wyjaśnił prezydent Warszawy.



A czy nie ma zagrożenia że po wyborach Kołodziejczak przejdzie na stronę PiS?



- Kołodziejczak to nie jest taka osoba, która pod wpływem jakiegoś nacisku czy przekupstwa politycznego może zmienić barwy partyjne. On mi w ogóle do tego nie pasuje - odparł prezydent Warszawy.



- Ja bym uciekał od osobistych emocji. Tutaj naprawdę najważniejsi są młodzi ludzie, rozmowa z nimi. Będzie tu mnóstwo bardzo kontrowersyjnych tematów, wolna debata z młodymi ludźmi - mówił też Trzaskowski nawiązując do odwołania panelu "symetrystów" na Campusie Polska, po tym jak Marcin Meller nie zgodził się go poprowadzić po tym, jak poproszono go, by nie zapraszał do debaty Grzegorza Sroczyńskiego.