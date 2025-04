Gen. Roman Polko: relokacja Amerykanów z Jasionki to nie jest gest polityczny

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że wojska USA pozostają w Polsce, ale w innych lokalizacjach”. Jak dodał, dotychczasowe zadania wojsk USA w Jasionce przejmowane są przez kolejnych sojuszników, m.in wojska norweskie, niemieckie, brytyjskie i polskie.

Polko: strategią Trumpa jest biznesowe podejście

Gen. Roman Polko w rozmowie z serwisem Dziennik.pl powiedział, że prezydent USA Donald Trump „realizuje swoją strategię, polegającą na szukaniu oszczędności, na biznesowym podejściu do relacji z Europą, do kwestii bezpieczeństwa, a nawet do członkostwa w NATO”. Jego zdaniem tu trzeba szukać powodów decyzji, a nie w relacjach Stanów Zjednoczonych z władzami Polski.

Co teraz? Roman Polko uważa, że choć USA nadal będą obecne w Europie, ich zaangażowanie może być mniejsze niż dotąd. - Pozostaną w Europie także po to, żeby zabezpieczać własne interesy, które razem z Europą realizują, ale nie będą się angażować w takim stopniu jak dotychczas. Teraz zamiast liderowania, chcą odpowiedzialność i koszty przerzucić na Europę - wskazał.

„Oczy i uszy na Rosję”

Gen. Roman Polko uważa, że sama obecność amerykańskich wojsk w Polsce nie jest zagrożona. - Korzystając z dobrego klimatu w Polsce, z obustronnych bardzo dobrych relacji, ciepłego przyjęcia przez społeczeństwo, przez polską granicę będą zaglądać, co się dzieje po rosyjskiej stronie. Oczy i uszy muszą mieć nastawione, czyli kwestia działań wywiadowczych, być może nawet rozpoznania specjalnego. Stany Zjednoczone z tego na pewno nie zrezygnują - stwierdził były dowódca Grom.