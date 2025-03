Co potrafi polski BWP Borsuk

BWP Borsuk mierzy 7,6 m długości, 3,4 m szerokości i 2,9 m wysokości wraz z wieżą. Masa pojazdu z dodatkowym opancerzeniem może sięgać 30 ton. Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, działonowy-operator i kierowca. W przedziale desantowym może zmieścić się 6 żołnierzy piechoty z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem, czyli drużyna piechoty.

Napęd pojazdu stanowi wydajny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem MTU 8V199 TE20 o mocy 720 KM, połączony z przekładnią Perkins X300 z czterema biegami do przodu i dwoma wstecznymi (to niestety konstrukcje zagraniczne). Dzięki temu Borsuk może osiągnąć prędkość do 65 km/h na lądzie (choć w testach rozpędzono go podobno nawet do imponujących 95 km/h) i do 8 km/h w wodzie.

Zawieszenie, produkowane przez polski PONAR, oparte jest na sześciu wahaczach hydropneumatycznych, które zapewniają doskonałą amortyzację i płynną jazdę nawet w trudnym terenie. Pojazd może być wyposażony w gąsienice stalowe lub elastomerowe, które są cichsze i zwiększają wyporność, co daje większą elastyczność operacyjną.

Główne uzbrojenie Borsuka stanowi Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30, opracowany przez HSW i WB Electronics. Wyposażony jest on w armatę automatyczną ATK Bushmaster II Mk.44S kalibru 30 mm (z możliwością konwersji do kalibru 40 mm), karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR. System ten pozwala na skuteczne zwalczanie piechoty, pojazdów opancerzonych, włącznie z czołgami, wolno lecących celów powietrznych oraz neutralizację szeregu innych zagrożeń. Armata umożliwia prowadzenie ognia z wykorzystaniem pięciu różnych typów amunicji, w tym amunicji programowalnej, co zapewnia znaczną elastyczność ogniową. Wieże te są już od pewnego czasu produkowane na potrzeby przezbrajanych w nie KTO Rosomak.